Одна ракета и восемь БПЛА уничтожены в Ростовской области

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении одной ракеты возле Миллерово, а также восьми БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска.

"Этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово", - написал губернатор в своем телеграм канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.