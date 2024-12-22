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Одна ракета и восемь БПЛА уничтожены в Ростовской области

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении одной ракеты возле Миллерово, а также восьми БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска.

"Этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово", - написал губернатор в своем телеграм канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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