Поиск

Подавшее сигнал бедствия судно под флагом Гвинеи-Биссау ошвартовано в Керчи

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Судно Gam Express под флагом Гвинеи-Биссау, подавшее сигнал бедствия в Керченском проливе, ошвартовано у причала морского порта Керчь, сообщили в воскресенье в Росморречфлоте.

"Gam Express ошвартован у причала морского порта Керчь для безопасной стоянки судна, экипаж снабжен всем необходимым", - сказано в телеграм-канале ведомства.

В РоссииЭкипаж находящегося в Керченском проливе судна запросил помощиЧитать подробнее

В Росморречфлоте уточнили, что на борту судна находится экипаж из 16 человек - один гражданин Египта, остальные - Сирии.

Они запросили помощь поскольку у них нет провизии и снабжения. Они намерены покинуть борт судна. По инициативе портовых властей им доставили гуманитарную помощь.

В Российском профессиональном союзе моряков "Интерфаксу" ранее сообщили, что экипажу три месяца не выплачивали зарплату, продовольствие в последний раз доставляли на борт 16 ноября, а само судно арестовано.

Керчь Керченский пролив Росморречфлот Гвинеи-Биссау Gam Express
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин пообещал многократно разрушительнее ответ на атаку дронов на Казань

Вторичные выбросы мазута на Кубани уберут в первую очередь

Вторичные выбросы мазута на Кубани уберут в первую очередь

Около 30 укрытий в Казани оказались недоступны для жителей в день атаки БПЛА

У пострадавших при падении Ан-2 на Камчатке нашли травмы, но не опасные для жизни

Путин заявил, что у РФ никогда не пропадало желание восстанавливать взаимодействие с США

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 42 украинских дронов

Экипаж и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 эвакуированы

Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2, люди живы

Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2, люди живы
Военная операция на Украине

В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры

Вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксированы на Кубани

Вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксированы на Кубани
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии122 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });