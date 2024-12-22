Подавшее сигнал бедствия судно под флагом Гвинеи-Биссау ошвартовано в Керчи

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Судно Gam Express под флагом Гвинеи-Биссау, подавшее сигнал бедствия в Керченском проливе, ошвартовано у причала морского порта Керчь, сообщили в воскресенье в Росморречфлоте.

"Gam Express ошвартован у причала морского порта Керчь для безопасной стоянки судна, экипаж снабжен всем необходимым", - сказано в телеграм-канале ведомства.

В Росморречфлоте уточнили, что на борту судна находится экипаж из 16 человек - один гражданин Египта, остальные - Сирии.

Они запросили помощь поскольку у них нет провизии и снабжения. Они намерены покинуть борт судна. По инициативе портовых властей им доставили гуманитарную помощь.

В Российском профессиональном союзе моряков "Интерфаксу" ранее сообщили, что экипажу три месяца не выплачивали зарплату, продовольствие в последний раз доставляли на борт 16 ноября, а само судно арестовано.