Экипаж находящегося в Керченском проливе судна запросил помощи

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Находящееся в Керченском проливе судно Gam Express под флагом Гвинея-Биссау подало сигнал бедствия из-за сложного положения, в котором оказался экипаж, сообщили "Интерфаксу" в Российском профессиональном союзе моряков в пятницу.

"У экипажа просто зарплаты нет три месяца, и нет продовольствия. Продовольствие в последний раз поставлялось им на борт 16 ноября, все закончилось. Ну они должны как-то там объявить о своем бедственном положении. Поэтому подали сигнал. Проблема в том, что судно арестовано. Моряки, к сожалению, оказались заложниками этой ситуации", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что ведомством контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном Gam Express в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что 16 декабря в схожей ситуации оказались моряки с судна под флагом Сьерра-Леоне Lady Fortune. Экипаж корабля подал сигнал бедствия в Керченском проливе из-за отсутствия зарплат и продовольствия.