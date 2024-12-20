Поиск

Экипаж находящегося в Керченском проливе судна запросил помощи

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Находящееся в Керченском проливе судно Gam Express под флагом Гвинея-Биссау подало сигнал бедствия из-за сложного положения, в котором оказался экипаж, сообщили "Интерфаксу" в Российском профессиональном союзе моряков в пятницу.

"У экипажа просто зарплаты нет три месяца, и нет продовольствия. Продовольствие в последний раз поставлялось им на борт 16 ноября, все закончилось. Ну они должны как-то там объявить о своем бедственном положении. Поэтому подали сигнал. Проблема в том, что судно арестовано. Моряки, к сожалению, оказались заложниками этой ситуации", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что ведомством контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном Gam Express в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что 16 декабря в схожей ситуации оказались моряки с судна под флагом Сьерра-Леоне Lady Fortune. Экипаж корабля подал сигнал бедствия в Керченском проливе из-за отсутствия зарплат и продовольствия.

Керченский пролив Южная транспортная прокуратура Российский профессиональный союз моряков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 20 декабря

Более 4 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезено с пляжей Кубани

Более 4 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезено с пляжей Кубани
Военная операция на Украине

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности

Шесть человек, включая ребенка, погибли при ракетной атаке на курский Рыльск

Максимальный размер декретных выплат в 2025 году увеличится до 794 тысяч рублей

Максимальный размер декретных выплат в 2025 году увеличится до 794 тысяч рублей
Ипотека в России

Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году

Небольшая утечка нефтепродуктов зафиксирована на танкере "Волгонефть 212"

Ставка ЦБ РФ

Набиуллина подумает об улучшении коммуникации с рынком по решениям ЦБ по ставке

Инфляция в России

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5582 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России36 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });