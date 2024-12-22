Минобороны РФ сообщило об отражении на курском направлении трех контратак

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в Курской области за сутки отразили три контратаки штурмовых групп украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

По сведениям Минобороны, "подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька".

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Меловой, Никольский и Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области", - говорится в сводке.

"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк Leopard немецкого производства, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих, заявили в Минобороны РФ.

За этот период ВСУ потеряли в Курской области 251 танк, 191 боевую машину пехоты, 132 бронетранспортера, 1312 боевых бронемашин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, сообщило Минобороны РФ.

По его информации, уничтожены семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС), четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.