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Суд в Москве отправил под домашний арест супругу экс-мэра Сочи Копайгородского

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест Янину Копайгородскую, жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, по уголовному делу о хищении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Копайгородской судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 января 2025 года", - заявили в суде в среду.

Копайгородской, как и мужу, предъявлено обвинение в хищении путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как сообщалось, по данным защиты, в уголовном деле идет речь о присвоении двух земельных участков. Ущерб по делу составляет 3,7 млн руб.

Копайгородские не признают вину.

Копайгородский был задержан в Луганске в сентябре 2024 года, после чего доставлен в Москву и с санкции суда помещен под арест.

Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 по май 2024 года. После отставки он отправился служить в один из добровольческих батальонов в зоне специальной военной операции.

Мещанский суд Москва Алексей Копайгородской Янина Копайгородская Сочи
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