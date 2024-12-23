Минобороны заявило, что ВСУ потеряли за сутки на курском направлении свыше 300 военных

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили более 300 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там свыше 43 310 человек, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк Abrams производства США, три боевые машины пехоты - БМП Bradley производства США, БМП Marder производства Германии и БМП CV-90 производства Швеции, три бронетранспортёра - Stryker и два М113 производства США, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномёта, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 производства США и восемь автомобилей", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 43 310 военнослужащих, говорится в сводке.

С начала боев на курском направлении противник потерял 253 танка, 194 БМП, 135 БТРа, 1 315 боевых бронированных машин, 1 174 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, сообщает Минобороны.

По его сведениям, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Заолешенка, Косица, Кругленькое, Михайловка, Никольский, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области", - говорится в сводке.