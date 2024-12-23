Минфин перечислил НРД 24 млрд рублей для выплаты купонов по евробондам

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий 24 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах, а также замещающим их выпускам, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, отметил Минфин.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинальных выпусков, так и тех, что были размещены в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в начале декабря, сегодняшняя выплата - первая, осуществленная Минфином после замещения.

Как сообщалось, всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.