Что произошло за день: пятница, 30 октября

Гуманитарная операция в Алешках, атака БПЛА в Самарской области и удары по российским НПЗ, решение CAS о допуске хоккейных сборных РФ к соревнованиям

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Алешках (Херсонская область) прошла гуманитарная миссия. В город доставлено все необходимое, организован безопасный выезд, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. По данным первой леди США Мелании Трамп, в результате операции эвакуировали более 750 жителей.

- Минобороны России сообщило о гибели сапера 28 октября при разминировании дороги, ведущей в Алешки.

- В пятницу произошла атака на три НПЗ и один газохимический комплекс в РФ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его данным, на одном из заводов есть небольшие повреждения. Он отметил, что атаки на НПЗ могут привести к незначительному снижению плановых объемов экспорта российского дизтоплива на мировые рынки в ноябре.

- В Самарской области сообщили об атаке с "рекордным количеством дронов", ей подверглась гражданская инфраструктура. Два человека погибли при ликвидации последствий.



- В Binance заявили о работе с правоохранительными органами разных стран после хакерской атаки и обещают возместить убытки за счет средств компании. Ранее сообщалось, что ущерб составил более $6 млрд.

- CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России к международным соревнованиям.

- Первый снег в столичном регионе ожидается 4 ноября, но снежный покров будет временным.