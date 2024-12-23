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Гражданин США получил 6 лет колонии за похищение своего сына в Калининграде

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к 6 годам колонии строгого режима гражданина США, пытавшегося нелегально вывезти из России четырехлетнего сына, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградского областного суда.

Суд рассмотрел уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда).

Было установлено, что 27 июля 2023 года американец приехал в Калининград, чтобы встретиться с четырехлетним сыном, который является гражданином РФ. Не получив согласие матери на вывоз ребенка в США, мужчина на автомобиле отвез его в поселок Липовка Мамоновского городского округа, чтобы там нелегально перейти государственную границу. При попытке перехода мужчина был задержан российскими пограничниками, говорится в пресс-релизе.

Ленинградский райсуд назначил ему, кроме лишения свободы, штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор был обжалован осужденным и его защитником.

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда доводы жалобы оставила без удовлетворения, приговор признала законным и обоснованным. Он вступил в законную силу.

Калининград США
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