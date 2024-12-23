Полицейские начальники смогут с февраля выдворять мигрантов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России разъяснили вступающие в силу в феврале 2025 года изменения в КоАП, касающиеся правового положения иностранных граждан.

"С 5 февраля 2025 года должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях", - говорится в сообщении пресс-центра министерства.

В настоящее время полномочиями по выдворению иностранцев из страны обладают только суды.В соответствии с вступающим в силу федеральным законом № 248-ФЗ, подписанным президентом 8 августа 2024 года, принимать решения о выдворении будет несколько категорий правоохранителей.

Среди них начальники (заместители начальников) территориальных органов, заместители начальников полиции (по охране общественного порядка), начальники территориальных отделов (отделений, пунктов) полиции и их заместители (по всем составам правонарушений, протоколы по которым уполномочены составлять органы внутренних дел); руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители (в части правонарушений в сфере миграции); руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов и их заместители (в части правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств). Документом предусмотрено, что "за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение будут вправе начальники линейных отделов (управлений) полиции на транспорте и их заместители".

"Одновременно вводятся полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме, в специальные учреждения на 48 часов", - отметили в полиции.

Документом устанавливается административная ответственность для физических и юридических лиц за оказание иностранному гражданину, включенному в реестр контролируемых лиц, услуг, предоставление которых запрещается (ограничивается) в соответствии с законодательством.