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Полиция получила полномочия выдворять мигрантов из России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России с 5 февраля 2025 году смогут принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, сообщили в пресс-центре министерства.

"С 5 февраля 2025 года должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

До этого момента полномочиями по выдворению иностранцев из страны обладали только суды.

В соответствии со вступающим в силу федеральным законом N248-Ф3, подписанным президентом 8 августа 2024 года, принимать решения о выдворении будет несколько категорий правоохранителей.

Среди них начальники (заместители начальников) территориальных органов, заместители начальников полиции (по охране общественного порядка), начальники территориальных отделов (отделений, пунктов) полиции и их заместители (по всем составам правонарушений, протоколы по которым уполномочены составлять органы внутренних дел); руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители (в части правонарушений в сфере миграции); руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов и их заместители (в части правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств).

Документом предусмотрено, что "за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение будут вправе начальники линейных отделов (управлений) полиции на транспорте и их заместители".

"Одновременно вводятся полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме, в специальные учреждения на 48 часов", - отметили в полиции.

Кроме того, с 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в Россию или выезда из нее при прохождении пограничного контроля.

"За совершение данного правонарушения на гражданина будет наложен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей", - отметили в миграционном главке.

МВД России
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