Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Прокурорское представление из-за заявлений о допустимости многоженства, отзыв автомобилей в РФ и мертвые дельфина на залитых мазутом пляжах Черного моря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Объем загрязненного мазутом грунта после ЧП в Керченском проливе может достичь 200 тыс. тонн, предупредил глава Минприроды РФ Александр Козлов. На побережье Черного моря нашли уже десять мертвых дельфинов. В грунте "Белого пляжа" Анапы оказалось до 15% содержания мазута.

- Генпрокуратура РФ направила председателю Духовного управления мусульман России прокурорское представление из-за заключения о многоженстве. В ведомстве напомнили, что семья и институт брака как союз мужчины и женщины находятся под защитой государства, а также что признается только брак, заключенный в ЗАГС.

- Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda для монтажа заземления топливного фильтра. Отзыву подлежат 31,7 тыс. Skoda Rapid и 23,9 тыс. Volkswagen Polo, реализованных в 2014-2023 годах.

- Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на заводе в Абакане. Взрыв емкости произошел при опрессовке.

- Экс-мэра Сочи Копайгородского заподозрили в получении взятки в 43 млн руб. Он уже является фигурантом дела о хищении путем присвоения в особо крупном размере.

- США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. В числе причин называются поддержка Белоруссией СВО на Украине, риск задержания, возможность гражданских беспорядков и ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США.

- Выручка Telegram в 2024 году составила более $1 млрд, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Впервые за 3 года своей монетизации Telegram стал прибыльным.

- Уголовное дело возбуждено против главы подразделения Центрального ЖКУ Минобороны РФ. Ольга Бурлакова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, она принимала работы ненадлежащего качества, что привело к более чем 10 авариям на объектах водоснабжения военного городка Саратовской области.