США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Минск Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Государственный департамент США призвал американцев покинуть Белоруссию.

На сайте ведомства сказано, что гражданам Соединенных Штатов следует воздержаться от поездок в республику, а уже находящиеся в ней "должны немедленно покинуть страну".

В числе причин называются поддержка Белоруссией СВО на Украине, риск задержания, возможность гражданских беспорядков и ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США.

"Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Пограничные переходы с соседними государствами иногда закрываются без предварительного уведомления. Возможны дополнительные закрытия пунктов пропуска на границах Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной", - говорится в уведомлении Госдепа.

Работа посольства США в Минске была приостановлена 28 февраля 2022 года. По распоряжению Госдепартамента были эвакуированы его сотрудники, прекращено оказание услуг, включая экстренные. Гражданам США, нуждающимся в помощи, предлагается обращаться в посольства и консульства США в соседних странах.