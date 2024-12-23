Поиск

США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Минск
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Государственный департамент США призвал американцев покинуть Белоруссию.

На сайте ведомства сказано, что гражданам Соединенных Штатов следует воздержаться от поездок в республику, а уже находящиеся в ней "должны немедленно покинуть страну".

В числе причин называются поддержка Белоруссией СВО на Украине, риск задержания, возможность гражданских беспорядков и ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США.

"Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Пограничные переходы с соседними государствами иногда закрываются без предварительного уведомления. Возможны дополнительные закрытия пунктов пропуска на границах Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной", - говорится в уведомлении Госдепа.

Работа посольства США в Минске была приостановлена 28 февраля 2022 года. По распоряжению Госдепартамента были эвакуированы его сотрудники, прекращено оказание услуг, включая экстренные. Гражданам США, нуждающимся в помощи, предлагается обращаться в посольства и консульства США в соседних странах.

США Госдепартамент Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $73,27 за баррель

Фондовые индексы США выросли на данных об инфляции

Фондовые индексы США выросли на данных об инфляции

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 декабря

Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад

Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад

В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти

В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц, пострадавших от разлива нефти

Десять человек пострадали в массовой аварии на юге Москвы

Трамп не возражает против встречи с Путиным, но предупреждает, что придется подождать

Гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в Абхазию начнутся с понедельника

Гунба сообщил, что РФ начинает подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи

Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом при нынешних тарифах для судов

Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом при нынешних тарифах для судов
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии124 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });