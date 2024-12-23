Теплоход с углем сел на мель в Ростовской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Теплоход Belfast cел на мель в акватории реки Дон возле Азова (Ростовская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Теплоход гружен углем, экипаж состоит из 12 человек. Судно следовало из Ростова-на-Дону в порт Молдовы.

Пострадавших, разлива ГСМ нет, сказал собеседник агентства.

Отмечается, что судовой ход не перекрыт, решается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели.