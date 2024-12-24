В Минобороны РФ заявили о создании США сети биолабораторий в Африке

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что США создают сеть биолабораторий в Африке, не раскрывая целей проводимых экспериментов.

"Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами", - сообщил на брифинге во вторник заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

По его словам, активная деятельность в Африке осуществляют научно-исследовательские организации Минобороны США.

"Филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов", - сообщил Ртищев.

"Военно-медицинским центром американских сухопутных войск в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах Экваториальной Африки", - сказал он.

По информации Ртищева, в Нигерии в 2024 году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория вооруженных сил республики, в штат которой на постоянной основе включены 10 американских военных специалистов.

"В Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 млн долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве - в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине", - сообщил Ртищев.

По его словам, для организации военно-биологических исследований Пентагон также использует существующие инфраструктуру и потенциал африканских стран.

"Заказчиками работ в интересах военного ведомства являются управление по снижению угрозы Минобороны США, агентство национальной безопасности и Госдепартамент. Основными потребителями результатов исследований выступают медицинский НИИ инфекционных болезней и армейский исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США", - сказал заместитель начальника войск РХБЗ.

Он заявил, что США "не раскрывают конечные цели проводимых экспериментов перед партнерами, которые часто не имеют представления о рисках, связанных с выполнением американских программ".

"Обращает внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входит редактирование геномов выявленных микроорганизмов, что может привести к усилению функций патогенов", - сообщил Ртищев.

"Администрация США рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов", - заявил Ртищев.

По его информации, США стремятся получить патогены в эндемичных районах и природных очагах, а также контроль за биологической обстановкой.

"Одной из задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов", - сообщил заместитель начальника войск РХБЗ.