По делу Sincere Systems Group LTD о мошенничестве на $100 млн задержаны подозреваемые

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли деятельность компании Sincere Systems Group LTD, руководители которой подозреваются в мошенничестве на сумму $100 млн под видом торговли на рынке FOREX, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

При поддержке ФСБ были задержаны организаторы региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD.

"Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью", – рассказала Волк.

По версии следствия, пострадавшие вносили депозит переводом денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. В электронных личных кабинетах пострадавших баланс искусственно увеличивался, якобы отражая успешную торговлю, но вложенные средства им вывести не разрешали под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.

"Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны", - заявила представитель МВД.

По оценке следствия, участники схемы получили от россиян более $100 млн.

По делу провели больше 30 обысков в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и московском регионе.

"Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк.

На основании собранных материалов сотрудниками Следственного департамента МВД возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК).

Два предполагаемых организатора схемы арестованы.