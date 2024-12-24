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МИД РФ заявил, что Россия не планирует закрывать границу с Эстонией

МИД РФ заявил, что Россия не планирует закрывать границу с Эстонией
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пограничные пункты на российско-эстонской границе продолжают работать, информация о закрытии границы со стороны России не достоверна, сообщает МИД России во вторник.

"С учетом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется; наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ о "коллапсе" на пограничном переходе в Псковской области.

Согласно сообщению, в связи с новогодними праздниками наблюдается усиление трафика на трех контрольно-пропускных пунктах (КПП) в Псковской области: "Куничина Гора", "Шумилкино" и "Крупп". Если в обычные дни через КПП проходило 10-15 человек, то в текущий период в течение дня проходит до 150 лиц.

"Ситуация усугубилась тем, что альтернативный пункт пропуска "Нарва-1" на границе России и Эстонии с 1 мая перешел по инициативе эстонской стороны с круглосуточного режима работы на сокращенный график (с 7.00 до 23.00)", - отметила Захарова. В связи с этим, пояснила она, эстонские власти рекомендуют гражданам ехать на другие КПП - "Койдула"/"Куничина Гора" и "Лухамаа"/"Шумилкино", которые работают круглосуточно.

"В результате переадресации граждан накануне праздничного периода и, прежде всего, из-за искусственной эскалации ситуации со стороны эстонских пограничников на указанных пунктах пропуска стали образовываться многочасовые очереди", - резюмировала Захарова.

Кроме того, по словам официального представителя МИД РФ, "через соцсети и СМИ идет активное распространение абсолютно недостоверной информации, транслируются фейковые сообщения, что Россия закрывает границу".

"Сведения о том, что российские пограничники подвергают усиленному досмотру и проверке документов россиян с паспортами Евросоюза, также абсолютно не соответствуют действительности", - добавила Захарова.

МИД РФ Евросоюз Эстония Мария Захарова Псковская область
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