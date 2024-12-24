Глава "Роскосмоса" отметил конструктивность сотрудничества с руководителем NASA

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о конструктивном сотрудничестве с главой NASA Биллом Нельсоном по решению нештатных ситуаций на Международной космической станции (МКС).

"За прошедший период мы достаточно конструктивно работали с коллегами из NASA, с Биллом Нельсоном. Разбирали все нештатные ситуации, которые, к сожалению, возникают по мере эксплуатации МКС", - сказал Борисов в телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что с будущим руководством NASA еще не знаком: "Новая администрация NASA еще не сформирована, только прошло анонсирование, что будет новый глава NASA - Джаред Айзекман".

"Я думаю, что после 20 января, когда сформируется новая администрация, нам придется с ней познакомиться", - заявил Борисов.