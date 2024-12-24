Поиск

Глава "Роскосмоса" отметил конструктивность сотрудничества с руководителем NASA

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о конструктивном сотрудничестве с главой NASA Биллом Нельсоном по решению нештатных ситуаций на Международной космической станции (МКС).

"За прошедший период мы достаточно конструктивно работали с коллегами из NASA, с Биллом Нельсоном. Разбирали все нештатные ситуации, которые, к сожалению, возникают по мере эксплуатации МКС", - сказал Борисов в телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что с будущим руководством NASA еще не знаком: "Новая администрация NASA еще не сформирована, только прошло анонсирование, что будет новый глава NASA - Джаред Айзекман".

"Я думаю, что после 20 января, когда сформируется новая администрация, нам придется с ней познакомиться", - заявил Борисов.

NASA Роскосмос МКС Юрий Борисов Билл Нельсон Джаред Айзекман США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева продлена до июня 2025 года

Первые спутники серии "Марафон-IoT" планируют запустить в 2025 году

Попова поручила усилить меры по дезинфекции в местах массового пребывания людей

МИД РФ заявил, что Россия не планирует закрывать границу с Эстонией

МИД РФ заявил, что Россия не планирует закрывать границу с Эстонией

Введение федерального режима ЧС из-за разлива мазута будет зависеть от рекомендаций специалистов

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Минэнерго России отстранило стороннего консультанта из-за фальшивого портфолио

Роспотребнадзор нашел отклонение от норм в морской воде на Кубани

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Спектора

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Спектора

Собственники аварийных танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать

Собственники аварийных танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии127 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });