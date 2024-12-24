Военный суд заочно приговорил к шести с половиной годам колонии Татьяну Лазареву

Татьяна Лазарева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд заочно назначил шесть с половиной лет колонии общего режима экс-телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Кроме того, по приговору Лазаревой на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания бывшей телеведущей будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Лазаревой признана виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Лазаревой было возбуждено в связи с ее высказываниями об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.

В РФ она арестована заочно и объявлена в розыск.