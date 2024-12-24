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Глава СПЧ высказался за надзор за вернувшимися участниками СВО, помилованными после тяжких преступлений

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что считает правильным введение надзора за возвращающимися участниками СВО, которые попали туда в результате помилования из мест лишения свободы.

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"Нужен надзор, не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы", - сказал Фадеев на вопрос о тех помилованных участниках СВО - подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые после возвращения вновь совершили преступление.

Он пояснил, что такой надзор нужно предусмотреть в отношении тех, кто привлекался по таким серьезным статьям, как убийство или насилие.

"Ничего дурного я здесь не вижу. Если человека помиловали и он кровью искупил свою вину, но на нем такие тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор", - сказал Фадеев.

СПЧ Валерий Фадеев
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