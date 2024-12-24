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"Транснефть" возобновила прием составов с нефтью на ж/д станции Грузовая для экспорта через Козьмино

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть - Дальний Восток" возобновила прием составов с нефтью на железнодорожной станции "Грузовая".

Согласно сообщению общества, 23 декабря на железнодорожную станцию Грузовая прибыл первый груженый состав с нефтью ПАО "Газпром" для слива и последующей отгрузки на экспорт через порт Козьмино.

Таким образом, ПАО "Транснефть" организовала мультимодальную транспортировку нефти в экспортном направлении с использованием железнодорожного и трубопроводного транспорта для грузоотправителей, не имеющих в настоящее время подключения в системе магистральных нефтепроводов.

Предполагается, что данные поставки станут регулярными и позволят увеличить отгрузку через порт Козьмино российского экспортного сорта ESPO на рынки АТР, отмечает структура "Транснефти".

Нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий Океан (ВСТО) построен для транспортировки нефти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект реализовывался в несколько этапов. На первом нефть в порт Козьмино поставлялось по комбинированному маршруту: сначала по трубопроводу, затем по железной дороге. После окончания строительства ВСТО все сырье стало поступать в порт по нефтепроводу.

Как сообщалось, для дополнительного увеличения объемов отгружаемой нефти в 2022 году перед "Транснефтью" была поставлена задача восстановления работы железнодорожных сливных эстакад, которые с 2016 года находились в консервации. Это две железнодорожных эстакады на четыре пути с возможностью одновременного слива 144 вагонов-цистерн.

Ранее для увеличения объемов поставок в порт Козьмино работники ООО "Транснефть - Дальний Восток" заменили роторы магистральных насосных агрегатов на станциях ВСТО-2 на более производительные, смонтировали установки по вводу противотурбулентной присадки (ПТП) и проделали работу по оптимизации режимов перекачки и энергоэффективностью. Изначальная проектная мощность второго и третьего технологических участков ВСТО-2 составляла 36 млн т в год, в настоящее время 48 млн т нефти и 55 млн т соответственно.

В 2023 году через порт Козьмино было перевалено 42,6 млн тонн, на 2024 год запланирован рост до 46 млн тонн.

Транснефть Козьмино Газпром
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