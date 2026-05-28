Глава "Транснефти" озвучит планы по расширению ВСТО после тщательной их проработки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экспортный нефтяной терминал Козьмино в Приморье планирует выйти на объем перевалки 50 млн тонн. Расширение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) есть в планах, но требует более тщательной проработки, сказал журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Она сегодня на максимальной проектной отметке - 80 млн тонн. Из них 30 млн - это переход через Амур на китайскую сторону и почти 50 млн тонн - Козьмино. При проектной мощности 30 Козьмино в прошлом году завершил на отметке 46 и будет 50 за счет технических мероприятий, которые позволят это сделать. То есть, ВСТО будет на полной мощности абсолютно", - отметил он.

"Насчет дальнейшего расширения, надо смотреть ресурсную базу, надо считать экономику. То есть, в планах такие есть задачи, но я сейчас детали не стал бы озвучивать, потому что они требуют более тщательной проработки", - добавил Токарев.

"Транснефть" занимается дальнейшим расширением трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) для увеличения объема экспорта российской нефти через порт Козьмино, ориентировочный срок завершения реализации всех мероприятий по расширению - 2029 год.