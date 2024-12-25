Главному центру связи Генштаба ВС РФ вручен Орден Суворова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Тишков вручил Главному центру связи Генштаба ВС России Орден Суворова, сообщили в Минобороны РФ.

"Согласно указа президента РФ, Главный орденов Красной Звезды и Жукова центр связи ГШ ВС РФ удостоен государственной награды "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Орден был передан начальнику центра генерал-майору Николаю Подопригоре, отметили в ведомстве.

Также грамотами президента награждены Центральный узел контроля безопасности связи Генштаба ВС РФ и Центральный узел фельдъегерско- почтовой связи.