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Работа аэропорта Казани ограничена из соображений безопасности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В работе аэропорта Казани с утра введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает телеграм-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Причины ограничений не названы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - сказано в сообщении.

Казань Росавиация
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