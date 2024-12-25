Работа аэропорта Казани ограничена из соображений безопасности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В работе аэропорта Казани с утра введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает телеграм-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Причины ограничений не названы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - сказано в сообщении.