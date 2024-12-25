Поиск

В новых регионах продолжают укомплектовывать подразделения МЧС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На новых территориях России общий штат подразделений МЧС еще доукомплектовывается, сообщил "Интерфаксу" глава министерства Александр Куренков.

"Постепенно новые подразделения МЧС России доукомплектовываются личным составом. Подразделения центрального аппарата ведомства оказывают методическую и практическую помощь коллегам из новых регионов по направлениям деятельности", - сказал он.

По его словам, в каждом регионе уже созданы подразделения применения беспилотных авиационных систем, а для работы с беспилотниками уже обучены специалисты.

"Сотрудникам выплачивается все, что положено. Я говорю о заработной плате и других соцвыплатах. Так, военнослужащие и пожарные уже получают ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия службы", - добавил министр.

Куренков отметил, что ведомство "большое значение уделяет заботе о детях личного состава". "С июля по сентябрь этого года в детских оздоровительных лагерях на побережье Черного моря отдохнули более 750 детей сотрудников МЧС России из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Еще 50 детей наших пожарных и спасателей из ДНР прошли лечение в Детской больнице имени З.А.Башляевой. Планируем еще направить на лечение более 50 ребят из Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР", - сообщил министр и назвал еще одной задачей ведомства заботу о детях сотрудников.

Белгород ДНР ЛНР МЧС Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возможной причиной взрыва в ТЦ "Алания Молл" в СК назвали хлопок газа

Во Владикавказе в торговом центре при взрыве газа погиб человек

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя предприятия ОПК

Работа аэропорта Казани ограничена из соображений безопасности

Поставки газа из РФ в Европу в 2024 году на 18-20% выше прошлогоднего показателя

Поставки газа из РФ в Европу в 2024 году на 18-20% выше прошлогоднего показателя
Военная операция на Украине

Над регионами РФ за ночь сбили 59 дронов ВСУ

Пашинян не примет участия в неформальном саммите СНГ в Петербурге из-за ковида

Затонувшие танкеры находились в Керченском проливе, нарушая сезонные ограничения

Затонувшие танкеры находились в Керченском проливе, нарушая сезонные ограничения

Изменение ветра может привести к загрязнению мазутом юго-восточного берега Крыма

РКН подтвердил обсуждение блокировки голосового трафика в мессенджерах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5595 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии130 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });