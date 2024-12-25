В новых регионах продолжают укомплектовывать подразделения МЧС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На новых территориях России общий штат подразделений МЧС еще доукомплектовывается, сообщил "Интерфаксу" глава министерства Александр Куренков.

"Постепенно новые подразделения МЧС России доукомплектовываются личным составом. Подразделения центрального аппарата ведомства оказывают методическую и практическую помощь коллегам из новых регионов по направлениям деятельности", - сказал он.

По его словам, в каждом регионе уже созданы подразделения применения беспилотных авиационных систем, а для работы с беспилотниками уже обучены специалисты.

"Сотрудникам выплачивается все, что положено. Я говорю о заработной плате и других соцвыплатах. Так, военнослужащие и пожарные уже получают ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия службы", - добавил министр.

Куренков отметил, что ведомство "большое значение уделяет заботе о детях личного состава". "С июля по сентябрь этого года в детских оздоровительных лагерях на побережье Черного моря отдохнули более 750 детей сотрудников МЧС России из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Еще 50 детей наших пожарных и спасателей из ДНР прошли лечение в Детской больнице имени З.А.Башляевой. Планируем еще направить на лечение более 50 ребят из Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР", - сообщил министр и назвал еще одной задачей ведомства заботу о детях сотрудников.