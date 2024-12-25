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Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с властями страны после крушения самолета

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с властями страны по вопросу оказания содействия пострадавшим в крушении самолета Баку-Грозный, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российское посольство в Казахстане, а также наши загранпредставительства на территории этой страны находятся в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в ходе авиационной катастрофы", - сказала Захарова журналистам в среду.

Она отметила, что на сайте и в аккаунтах посольства России опубликована информация о горячей линии МЧС Казахстана, куда могут обращаться родственники пострадавших.

"Российские дипломаты, работающие в Казахстане, будут отслеживать информацию и оперативно информировать по данному вопросу", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Утром 25 декабря близ Актау упал и загорелся пассажирский самолет. По данным министерства транспорта Казахстана, самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Самолет следовал из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек.

25 человек доставлены в больницу, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Актау Казахстан Грозный
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