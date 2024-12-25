Мазута в ходе ежедневного мониторинга пляжей Новороссийска не выявлено

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мазут после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в акватории Керченского пролива пока не дошел до Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

"Управлением курортов ежедневно проводится мониторинг городских пляжей. В ходе утреннего мониторинга 25 декабря пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов мазута не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Абрау-Дюрсо берег также чистый.

Сообщений о выявленных пятнах в районе Новороссийска не поступало, добавили в пресс-службе городской администрации.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС. 25 декабря губернатор региона Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории края.

Спасателям и волонтерам после крушения танкеров с пляжей Черноморского побережья удалось убрать уже более 20 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. По прогнозам специалистов, его объем может увеличиться до 200 тыс. тонн.