Квота на визовых работников в 2027 году в РФ может составить 382,8 тыс. человек

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает на основе заявок работодателей утвердить потребность в привлечении иностранных работников из визовых стран на 2027 год в размере 382,8 тыс. разрешений. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"Трудоустройство российских граждан - приоритет государственной политики в сфере регулирования рынка труда и занятости. Разрешение на найм работников из визовых стран выдается только при подтверждении региональной межведомственной комиссией того, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта. Для этого ежегодно правительством устанавливается квота на привлечение рабочих из визовых стран. На 2027 год предлагается утвердить 382,8 тыс. разрешений - порядка 0,5% от общего числа занятых в стране", - сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в пятницу, комментируя разработанный министерством документ.

По информации пресс-службы, преимущественно работодатели заявляли о потребности в квалифицированных работниках, которые составили 92% от общей заявленной потребности.

"Оставшаяся часть заявок приходится на работников, которые в том числе привлекаются вместе с группами квалифицированных специалистов на одни и те же предприятия для осуществления полного цикла работ без языкового барьера или на отдаленные объекты с суровыми климатическими условиями. В основном через механизм квотирования привлекаются специалисты из Китая, Индии, Вьетнама, Туркменистана, Бангладеша, Шри-Ланки и Турции", - пояснили в Минтруде.

Как сообщалось, квота на иностранных работников из визовых стран на 2026 год была утверждена в размере 278,9 тыс. разрешений, годом ранее - 234,95 тыс., в 2024 году - 155,9 тыс.

В частности, сказали в пресс-службе, среди проектов, под которые работодатели запрашивают квоты - строительство Амурского газохимического комплекса, Амурского газоперерабатывающего комплекса, второй очереди космодрома "Восточный" - стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара", комплекса по производству метанола в Амурской области, канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ, ВСМ Москва - Санкт-Петербург, промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в Ленинградской области, горно-обогатительного комбината на месторождении "Малмыжское", производств этилбензола, стирола и полистирола в Республике Татарстан, а также в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Алабуга" и др.

Минтруд напоминает, что квота - это предельный объем привлекаемых из визовых государств работников, формирование которого происходит ежегодно по заявкам регионов, которые направляются в адрес Минтруда России до 1 сентября на предстоящий год. После чего региональные заявки рассматриваются Межведомственной комиссией. Утвержденные заявки формируют распределенный между регионами объем квоты, еще 50% этого объема - резерв, который распределяется внутри года по решению федеральной межведомственной комиссии при поступлении заявок от работодателей согласованных региональными межведомственными комиссиями.