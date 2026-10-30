Лантратова предложила сделать миссии при координации Мелании Трамп регулярными

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила сделать гуманитарные миссии при координации первой леди США Мелания Трамп регулярными.

"Предлагаю сделать гуманитарные миссии при координации первой леди США Мелании Трамп регулярными", - написала она в своем телеграмм-канале в пятницу.

"Опыт Алешек и совместной работы с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом показал, что такие договорённости позволяют помогать людям даже в самых сложных условиях. Важно продолжить эту работу там, где мирные жители ждут поддержки", - пояснила омбудсмен.

Она поблагодарила президента РФ Владимира Путина, министерство обороны, профильные службы и военных "за помощь в проведении миссии и обеспечение безопасности людей".