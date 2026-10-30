Поиск

Лантратова предложила сделать миссии при координации Мелании Трамп регулярными

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила сделать гуманитарные миссии при координации первой леди США Мелания Трамп регулярными.

"Предлагаю сделать гуманитарные миссии при координации первой леди США Мелании Трамп регулярными", - написала она в своем телеграмм-канале в пятницу.

"Опыт Алешек и совместной работы с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом показал, что такие договорённости позволяют помогать людям даже в самых сложных условиях. Важно продолжить эту работу там, где мирные жители ждут поддержки", - пояснила омбудсмен.

Она поблагодарила президента РФ Владимира Путина, министерство обороны, профильные службы и военных "за помощь в проведении миссии и обеспечение безопасности людей".

Яна Лантратова Мелания Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 30 октября

Лантратова предложила сделать миссии при координации Мелании Трамп регулярными

Квота на визовых работников в 2027 году в РФ может составить 382,8 тыс. человек

 Квота на визовых работников в 2027 году в РФ может составить 382,8 тыс. человек

Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

 Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

РФ и США начали согласование точной даты переговоров в Абу-Даби

Гуманитарная миссия в Алешках завершается

 Гуманитарная миссия в Алешках завершается

Глава "Росатома" анонсировал встречу с руководителем МАГАТЭ через две недели

Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

 Замруководителя Росавиации Андрианова назначена врио главы ведомства

Новокуйбышевск подвергся атаке БПЛА, есть жертва и пострадавшие

РСТ отметил рост интереса китайских туристов к Арктике и Пушкину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12685 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4013 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов