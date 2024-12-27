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Аэропорты Грозного, Владикавказа и Махачкалы возобновили работу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Международные аэропорты Грозного ("Северный", Чечня), Владикавказа (Северная Осетия, входит в "Новапорт") и Махачкалы (Дагестан) работают в штатном режиме после введения временных ограничений, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты в 09:45 по Москве, в аэропорту Грозного - в 10:30, в аэропорту Махачкалы - в 11:00.

Он отметил, что временные ограничения на прилет и вылеты из этих аэропортов вводились в пятницу для обеспечения безопасности.

Ранее генеральный директор аэропорта Грозного Альви Шахгириев сообщал "Интерфаксу" о введении в аэропорту с 05:08 плана "Ковер" и временной приостановке работы. По его словам, задерживалась часть рейсов.

По данным онлайн-табло аэропортов, в настоящее время из Владикавказа на вылет задержаны 5 рейсов: три рейса в Москву авиакомпаний Utair и "Уральские авиалинии", рейсы "Победы" в Стамбул и Санкт-Петербург, на прилет - три рейса в Москву авиакомпаний Utair и "Уральские авиалинии", рейс "Победы" в Санкт-Петербург. Из Махачкалы задержаны 7 рейсов на вылет: два рейса в Москву, один Санкт-Петербург и два - в Сочи авиакомпании "Победа", а также рейсы в Сочи авиакомпаний "Ямал" и "Ижавиа", на прилет задерживаются три рейса в Москву авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот", а также рейс "Победы" в Санкт-Петербург. Из Грозного все воздушные судна вылетели по расписанию, задержек на прилет также нет.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр" , "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.

Аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт в Северной Осетии. В 2023 году он обслужил 916 552 человека, что на 15% больше, чем годом ранее.

Аэропорт Махачкалы является базовым для авиакомпании Red Wings. Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2023 году увеличился на 11,6% по сравнению с показателем предыдущего года, до 2,8 млн человек. В 2024 году ожидается рост пассажиропотока на 7% - до 3 млн человек.

Чечня Грозный Махачкала Владикавказ
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