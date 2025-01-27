Гражданин США Джонс стал фигурантом уголовного дела о теракте в Курской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские следователи разыскивают гражданина США Майкла Джонса, подозреваемого в участии в вооруженном конфликте на территории России, сообщили в СКР.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям о совершении теракта и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК).

По версии следствия, "Джонс в целях получения материального вознаграждения принимает непосредственное участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории РФ" и в декабре 2024 года с боевым оружием "в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересек Государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области".

"В целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и причинения значительного имущественного ущерба Джонс совершает преступления против мирных граждан", - заявил СК.

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Джонса и его задержанию. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Джонсом преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в ведомстве.