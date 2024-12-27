Минобороны РФ сообщило о 37 групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"С 21 по 27 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и учебные центры операторов дронов", - говорится в сообщении.

"Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников", - говорится в сводке.

Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, управляемую ракету "Нептун" и почти полтысячи дронов ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29584 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в министерстве.

Ситуация по направлениям

Под контроль российских войск перешли населенные пункты Лозовая и Загрызово в Харьковской области и Ивановка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ.

По информации российского военного ведомства, за неделю нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ.

"Противник потерял более 3 080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - сказали в Минобороны.

Там сообщили, что за неделю подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенные пункты Гигант и Островское в ДНР.

"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - сообщили военные.

По их данным, за неделю на этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 1 970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе Spartan производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов.

В течение недели, по информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и установили контроль над населенными пунктами Красное и Новый Труд в ДНР.

"Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Отразили 76 контратак противника", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, потери украинских сил за неделю составили свыше 3 815 военнослужащих, шесть танков, в том числе Leopard производства ФРГ, шесть боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая М1117 и четыре М113 производства США, 11 других боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели установили контроль над населенным пунктом Сторожевое в ДНР, сказали в министерстве обороны.

"Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.

В зоне действий группировки ВСУ потеряли за неделю до 1 140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155 мм производства стран НАТО.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - сообщили ведомстве.

По словам военных, потери ВСУ за неделю составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

Армия Украины за неделю потеряла почти 2,5 тыс. военнослужащих на курском и харьковском направлениях, сообщило Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе Abrams производства США и Leopard производства ФРГ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, на тех участках за неделю украинские формирования потеряли 13 боевых машин пехоты, 13 бронетранспортеров, 44 другие боевые бронемашины, 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны РФ заявили, что в течение недели группировка "Север" продолжала уничтожение формирований ВСУ в Курской области.

"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, на харьковском направлении нанесены удары по подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.