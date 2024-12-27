Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли на курском направлении еще более 600 человек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили более 600 военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, четыре бронетранспортёра, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ "Богдана" и шесть миномётов", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 44 тыс. 570 военнослужащих, говорится в сводке.

По данным ведомства, с начала боёв на курском направлении украинская армия потеряла 259 танков, 199 БМП, 141 БТР, 1 345 боевых бронированных машин, 1 211 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное", - сообщает Минобороны.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гончаровка, Гуево, Колмаков, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаевка, Русское Поречное и Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Кияница в Сумской области, сказано в сообщении.