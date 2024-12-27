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Температура в январе на большей территории РФ будет около нормы либо выше

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Температура на европейской территории России, на Урале и в регионах западной Сибири в январе будет "около и выше нормы", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вот прогноз аномалии средней температуры на январь. Ну вот видно, да, что огромная территория страны занята положительными аномалиями, то есть класс выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы, а вот на азиатской части страны это не так (...), расчеты показывают, что там будет действительно погода нормальная такая. Нормальная азиатская, сибирская зима будет", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

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Говоря об осадках, он уточнил, что на большей части территории страны осадки прогнозируются в пределах нормы, "но вот на юге европейской России, юге Волги, на юге Урала дефицит осадков прогнозируется, и такой же дефицит на Чукотке, в Магаданской области и в Приморском крае".

Избыток осадков ожидается на самом северо-западе страны, в Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской области, на Таймыре и на северо-западе Якутии, прогнозирует Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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