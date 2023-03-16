"Трансперенси Интернешнл - Россия" ликвидирует юрлицо в РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Руководство центра "Трансперенси Интернешнл - Россия" (признан в РФ иноагентом) приняло решение о ликвидации российского юридического лица после признания Генпрокуратурой РФ международного движения Transparency International нежелательной организацией, сообщила в четверг пресс-служба центра.

"Руководящий орган АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"" принял решение начать ликвидацию созданной в 1999 году организации", - говорится в сообщении.

Речь идет о ликвидации юридического лица в России, отметили в пресс-службе.

Несмотря на то, что "Трансперенси Интернешнл - Россия" является отдельной национальной организацией и по закону не может быть признана нежелательной, ее представители считают дальнейшую работу своего центра "практически невозможной" после признания Генпрокуратурой РФ международного движения Transparency International нежелательной организацией.

"Данное решение принято потому, что мы, создатели и руководители "ТИ-Россия", считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию - противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчётности и порядочности, - важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств", - отмечается в сообщении.

При этом представители организации планируют продолжить работу по противодействию коррупции в России в ином формате, добавили в пресс-службе.

6 марта Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине.