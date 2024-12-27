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Что произошло за день: пятница, 27 декабря

Заявления Росавиации и AZAL в связи с авиакатастрофой в Актау, объявление рэпера Лигалайза иноагентом, приговор певцу Шарлоту, санкции США против Бидзины Иванишвили

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ. Авиакомпания AZAL заявила, что предварительной причиной крушения самолета в Актау является "физическое и техническое внешнее воздействие". В Росавиации сообщили, что в день крушения самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер". В Кремле не стали комментировать авиакатастрофу до завершения расследования.

- Банк России с 27 декабря будет устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

- Минюст признал иноагентами рэпера Андрея Меньшикова (Лигалайз), медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" и "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании". Также в реестр попали активист Данила Беляков, журналист Алексей Ковалев, священник Андрей Львов.

- Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства, Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск на предварительном заседании 27 января.

- Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма. Ранее он был внесен в список причастных к терроризму и экстремизму.

- Священный Синод РПЦ освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его на пенсию.

- Минфин США ввел санкции против почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, его обвиняют "в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в угоду РФ".

- Американский межпланетный зонд Parker Solar совершил самый близкий в истории пролет над Солнцем на расстоянии всего 6,1 млн км - это в десять раз ближе орбиты Меркурия.

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