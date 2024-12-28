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Президент РФ подписал закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о спецсчетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей, сообщает официальный портал правовой информации.

Закон предусматривает зачисление доходов иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублёвый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары.

В РоссииДума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентовЧитать подробнее

Предусматривается, что возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены этого статуса.

Данное обязательство распространяется на средства иноагента, полученные в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду. Кроме того, это распространится на доходы иноагента в виде процентов по вкладам, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

На имя иностранного агента может быть открыт только один специальный счет.

Закон подготовлен группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, руководителями всех думских фракций.

Владимир Путин
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