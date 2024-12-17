Дума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Туда будут поступать авторские отчисления, средства от сделок с недвижимостью, проценты и дивиденды

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о спецсчетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей.

Закон предусматривает зачисление доходов иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары.

Предусматривается, что возможность распоряжаться этими средствами появится у иноагента только после отмены статуса иноагента.

Данное обязательство распространяется на средства иноагента, полученные в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду. Кроме того, это распространится на доходы иноагента в виде процентов по вкладам, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды. Эти поправки были внесены в законопроект перед вторым чтением.

В случае, если специальный счет не был открыт ранее, он должен быть открыт иностранным агентом в уполномоченном банке в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора об отчуждении недвижимого имущества или транспортных средств, о сдаче их в аренду, предусматривает закон.

В случае, если на день включения в реестр иностранный агент является стороной договора об отчуждении недвижимого имущества или транспортных средств, о сдаче их в аренду, счет должен быть открыт иностранным агентом в течение 15 рабочих дней со дня его включения в реестр, говорится в законе.

Если на дату осуществления платежа у плательщика отсутствует информация о реквизитах специального счета, то он открывается на имя иностранного агента на основании заявления плательщика.

На имя иностранного агента может быть открыт только один специальный счет.

Списание средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы России и в иных случаях, установленных правительством, предусматривает закон.

"Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее", - заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.