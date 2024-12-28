Путин подписал закон о возможности вывода дивидендов с ИИС-3

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий перевод дивидендов по акциям, учитываемым на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3), на другие счета.

Закон был принят Госдумой 17 декабря и одобрен Советом Федерации 20 декабря.

Принятые поправки вносят изменения в статью 10.2-1 закона о рынке ценных бумаг - "Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов". Согласно им, запрет на "перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете" теперь не касается дивидендов.

Эти изменения будут распространяться в том числе на уже открытые ИИС-3, пояснял Банк России. "Также возможность зачисления дивидендов, например, на банковский счет, должна быть предусмотрена условиями ведения ИИС-3 брокера или управляющего", - отмечал ЦБ.

Предусмотреть возможность перевода с ИИС-3 дивидендов на другие счета Путин предложил в декабре в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". Как пояснил позднее замминистра финансов Иван Чебесков, выводить можно будет только дивиденды, поскольку на купоны действует налоговый вычет. "Логика такая: если есть вычет, значит, это можно оставлять на долгий срок. Если ты не хочешь получать вычет или не можешь (как по дивидендам, там вычета нет), тогда должна быть возможность их вывести", - говорил он.

Ранее с инициативой разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 для повышения привлекательности этого инструмента выступали Банк России и НАУФОР.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.