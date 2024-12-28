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"Ростелеком" получит 1,3 млрд руб. за работы по инфраструктуре электронного правительства

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ заключило с ПАО "Ростелеком" госконтракт на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), говорится в материалах на портале госзакупок.

Сумма контракта, заключенного 23 декабря, составляет 1,25 млрд рублей. Срок действия контракта - до 31 декабря 2026 года включительно, срок выполнения работ - до 20 декабря 2026 года.

Согласно контракту, "Ростелеком" должен обеспечить функционирование информационных систем ИЭП. В частности, контракт предусматривает работы (услуги) Центра поддержки пользователей по обеспечению функционирования информационных систем ИЭП; по эксплуатации информационных систем ИЭП; по обеспечению информационной безопасности.

"Ростелеком" является единственным исполнителем работ по эксплуатации ИЭП с 2009 года.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Ростелеком Росимущество Tele2 Минцифры
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