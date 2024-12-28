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Минцифры уточнило, что услуга IP-телефонии в рамках борьбы с мошенниками не блокировалась

Минцифры уточнило, что услуга IP-телефонии в рамках борьбы с мошенниками не блокировалась
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ об отмене выдачи лицензий на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации не повлечет запрета услуг IP-телефонии, оказываемых операторами, имеющими лицензии на оказание услуг телефонной связи; будут ограничены лишь звонки через интернет с подменой исходящего номера, разъяснили в Минцифры РФ.

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Ранее в субботу сообщалось, что правительство РФ утвердило постановление, отменяющее выдачу лицензий на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Такая лицензия давала возможность мошенникам с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи, сообщала пресс-служба кабмина.

Добросовестных телеком-операторов, предоставляющих услуги IP-телефонии, это ограничение не коснется, заверили в Минцифры.

"Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться. Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию", - говорится в сообщении Минцифры.

Как поясняется в сообщении, документ запрещает использовать определенный тип лицензии для звонков через интернет, которые могут "выдавать себя" за обычные звонки с городского или мобильного телефона.

"Мошенники использовали несовершенство регулирования для данной лицензии, поскольку это позволяло подменять номера. Например, злоумышленники при звонке через интернет используют такие номера, представляясь сотрудниками банка или компании, чтобы получить личные данные гражданина. Теперь такой вид телефонного мошенничества будет ограничен", - говорится в сообщении.

При этом Минцифры подчеркивает, что изменения также не затронут простых граждан, пользующихся голосовой связью в мессенджерах, так как общение в таком случае происходит без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Минцифры также отмечает, что все необходимые для граждан услуги связи будут оказываться. "У операторов будет достаточно времени адаптироваться к новым правилам. Постановление вступает в силу только 1 сентября 2025 года, изменения можно вносить без уплаты госпошлины и с рассмотрением заявления всего за 5 рабочих дней", - заключили в ведомстве.

Минцифры
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