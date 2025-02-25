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В России потребление лома черных металлов в 2025 году может упасть до 12-13,8 млн т

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2025 году объем потребления лома черных металлов продолжит падать. По прогнозам ассоциации ломозаготовителей "Руслом.ком", потребление лома может снизиться до 12-13,8 млн тонн с 17,7 млн тонн в 2024 году.

"Реальное падение будет от 4 до 6 млн тонн, это 26-33% спада относительно провального 2024 года. При этом потребление лома снизится почти вдвое по сравнению с 2021 годом", - сказал "Интерфаксу" директор ассоциации Виктор Ковшевный.

По его словам, темпы снижения потребления лома во многом будут зависеть от масштабов замещения лома товарами-субститутами (ГБЖ, ГЖ, чугун).

"Глобальная тенденция показывает, что лом уже не является безальтернативным источником сырья даже для электросталеплавильных заводов, - пояснил он. - Особенность России заключается в наличии крупных запасов железной руды, что делает использование ГЖ, ГБЖ и чугуна конкурентоспособным по сравнению с металлоломом. Дальнейшее развитие производства альтернативных материалов в России может привести к значительному снижению доли лома в металлургическом производстве, что, в свою очередь, повлияет на ломозаготовительную отрасль и структуру сырьевого баланса в стране".

Если бы соотношение по использованию лома при производстве стали сохранилось таким же, как в 2021 году, то потребление этого вида сырья в прошлом году составило бы 24,3 млн тонн, подсчитали в "Русломе".

Видимое потребление лома в стране в 2024 году сократилось на 21% по сравнению с 2023 годом и составило 17,7 млн тонн (22,5 млн тонн в 2023 году). По сравнению с 2021 годом (26,6 млн тонн) снижение было на уровне 34%. Доля экспорта лома черных металлов вне стран ЕАЭС в 2024 году составляла 5,5%, 2023 - 4,5%, 2022 - 1,9%, 2021 - 10,7%.

В 2024 году ломосбор черных металлов в России упал на 17,5%, до 19,9 млн тонн по сравнению с 24,1 млн тонн в 2023 году и на 34% по сравнению с 30,1 млн тонн в 2021 году. В 2025 году "Руслом. ком" прогнозирует снижение показателя до 16 млн тонн.

Внутренние цены на лом в прошлом году были в среднем на 25-30% ниже мировых при их снижении примерно на 15% на внутреннем рынке, что привело к разорению многих мелких и средних заготовителей, сокращению рабочих мест и снижению инвестиций в модернизацию отрасли, обратил внимание Ковшевный.

ЕАЭС Руслом Виктор Ковшевный
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