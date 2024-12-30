Мобильная группировка РВСН полностью оснащена новыми ракетными комплексами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью укомплектована современными образцами вооружения, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания", - говорится в сообщении.

"В мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов", - заявили военные.

По данным ведомства, в 2025 году планируется перевооружение ракетной дивизии в Саратовской области на ракетный комплекс "Ярс".

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в следующем году продолжится перевооружение РВСН на ракетные комплексы "Ярс", а также в боевом составе будут задействованы четыре стратегических ракетоносца Ту-160М.

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.