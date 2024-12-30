Поиск

Мобильная группировка РВСН полностью оснащена новыми ракетными комплексами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью укомплектована современными образцами вооружения, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания", - говорится в сообщении.

"В мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов", - заявили военные.

По данным ведомства, в 2025 году планируется перевооружение ракетной дивизии в Саратовской области на ракетный комплекс "Ярс".

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в следующем году продолжится перевооружение РВСН на ракетные комплексы "Ярс", а также в боевом составе будут задействованы четыре стратегических ракетоносца Ту-160М.

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.

Минобороны РФ РВСН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Азербайджан утвердил новые правила пребывания россиян в стране

Азербайджан утвердил новые правила пребывания россиян в стране
Авиакатастрофа в Актау

Путин и Алиев вновь обсудили тему крушения самолета AZAL

Путин и Алиев вновь обсудили тему крушения самолета AZAL
Авиакатастрофа в Актау

Алиев заявил, что самолет AZAL был сбит, но не специально

Военная операция на Украине

Минобороны оценило общие потери ВСУ на курском направлении в 45,2 тыс. человек

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 30 тыс. кв. метров акватории расчищено от мазута в Черном море

Почти 30 тыс. кв. метров акватории расчищено от мазута в Черном море
Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 1,5 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе от мазута в Черном море

Почти 1,5 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе от мазута в Черном море
Военная операция на Украине

Россиянин арестован по делу о передаче фото объектов ТЭК украинской разведке

На Западе Москвы произошел пожар в многоэтажке

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау67 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5614 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });