Почти 1,5 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе от мазута в Черном море

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края помогли выходить почти 1,5 тысячи пернатых, попавших в мазут после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает оперштаб региона в воскресенье.

"1,3 тысячи птиц уже передали на реабилитацию в специализированные центры. (...) Над спасением животных в постоянном режиме работают ветеринары и волонтеры", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сформирована необходимая инфраструктура по спасению птиц. Работает центр поиска пернатых, пункт, где их отмывают и оказывают первую помощь, а также центр, где они ждут отправки на реабилитацию.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 37 тыс. тонн загрязненного песка.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.