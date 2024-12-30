Мазутные пятна обнаружены на береговой линии Анапы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мониторинг выявил загрязнения в береговой полосе от каменистого пляжа "Высокий берег" до 22 причала Морпорта Анапы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"На береговой линии Анапы во время мониторинга 30 декабря зафиксированы загрязнения в береговой полосе от каменистого пляжа "Высокий берег" до 22 причала Морпорта Анапы. Загрязнения в формате брызг и небольших мазутных пятен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по очистке на этой территории будут организованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в ходе обследования береговой линии в Анапе мониторинговая группа МЧС обнаружила в акватории города-курорта незначительные следы мазута, оставшиеся после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В районе ЧП произошел разлив топлива, нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрано почти 70 тыс. тонн загрязненного песка, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.