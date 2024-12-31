Российский экипаж МКС пожелал землянам процветания и мира в 2025 году

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции поздравили землян с наступающим Новым годом.

"Без сомнения, для каждого жителя нашей большой страны это самый теплый, душевный и семейный праздник в году. И в этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успеха", - сказал Овчинин в новогоднем видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос" во вторник.

По словам Горбунова, находясь в сотнях километрах от Земли, космонавты ощущают нехватку общения с родными и близкими, но даже в космосе они чувствуют любовь и поддержку своих семей. "Мы желаем вам мира, процветание и благополучия. С Новым годом!", - сказал космонавт.

"Мы желаем всем вам провести предстоящий праздничные дни в кругу семьи и друзей. В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро, дарите счастье и улыбки окружающим", - добавил Вагнер.