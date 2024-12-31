Военные РФ нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило во вторник о нанесении группового удара по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, цель удара достигнута, все объекты поражены.