Военные РФ нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило во вторник о нанесении группового удара по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК Украины.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, цель удара достигнута, все объекты поражены.