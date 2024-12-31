Черноморский флот уничтожил восемь морских дронов ВСУ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь морских дронов ВСУ, средства ПВО сбили 103 украинских беспилотника, из них 68 - вне зоны СВО.

"Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 103 украинских беспилотника, из них 68 вне зоны проведения специальной военной операции.

Как сообщили в Минобороны, "оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах".