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Черноморский флот уничтожил восемь морских дронов ВСУ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь морских дронов ВСУ, средства ПВО сбили 103 украинских беспилотника, из них 68 - вне зоны СВО.

"Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 103 украинских беспилотника, из них 68 вне зоны проведения специальной военной операции.

Как сообщили в Минобороны, "оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах".

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Черноморский флот
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