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Российские военные сбили 66 беспилотников самолетного типа и три морских

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны заявило об ударах по объекту энергетики Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки морских дронов ВСУ, а также о сбитых дронах самолетного типа и морских.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в ведомстве. Силы Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера.

За сутки российские группировки "Центр" и "Запад" улучшили позиции и отразили 23 украинских контратаки, сообщило таже Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Группировка "Центр" отразила 14 контратак ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Группировка "Запад" отразила девять контратак ВСУ.

ВСУ HIMARS Минобороны Украина
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