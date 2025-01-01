Минобороны сообщило об отражении шести контратак ВСУ на Курском направлении

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Шесть украинских контратак отражены за сутки на курском направлении, сообщило Минобороны России.

Группировка "Север" продолжает наступательные действия против ВСУ в Курской области.

В течение суток нанесены удары по подразделениям 13 украинских бригад в Курской области, в том числе в районе Суджи.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области", - говорится в сообщении.

"За сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - заявило Минобороны и добавило, что всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла почти 46,5 тысяч военнослужащих.

По информации Минобороны, за этот период на курском направлении армия Украины потеряла 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1381 боевую бронемашину, 1280 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Также среди потерь ВСУ - 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, говорится в сообщении.